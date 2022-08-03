Мышонок Стюарт теперь учится в школе, строит модели самолетов и играет в футбольной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее. И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски своего нового друга через весь Нью-Йорк.

