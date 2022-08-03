Стюарт Литтл 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.32002, Stuart Little 2
Кино для детей, Приключения74 мин0+
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О фильме
Мышонок Стюарт теперь учится в школе, строит модели самолетов и играет в футбольной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее. И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски своего нового друга через весь Нью-Йорк.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актёр
Хью
Лори
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- АХАктриса
Анна
Хельк
- ЭХАктриса
Эшли
Хельк
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Джеймс
Вудс
- Актёр
Стив
Зан
- ЭБСценарист
Элвин
Брукс Уайт
- ДУСценарист
Дуглас
Уик
- БДСценарист
Брюс
Джоэл Рубин
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- Продюсер
Люси
Фишер
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Семенов
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ШФХудожник
Шеперд
Франкель
- ММХудожница
Мона
Мэй
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри