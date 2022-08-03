Стюарт Литтл 2
Wink
Детям
Стюарт Литтл 2

Стюарт Литтл 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.32002, Stuart Little 2
Кино для детей, Приключения74 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мышонок Стюарт теперь учится в школе, строит модели самолетов и играет в футбольной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее. И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски своего нового друга через весь Нью-Йорк.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стюарт Литтл 2»