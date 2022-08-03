Стражи Галактики 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Guardians of the Galaxy
Фантастика, Комедия116 мин12+
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О фильме
Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Ли
Пейс
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- НПСценарист
Николь
Перлман
- ДАСценарист
Дэн
Абнетт
- ЭЛСценарист
Энди
Леннинг
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куницкий
- Актёр дубляжа
Вин
Дизель
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ХУМонтажёр
Хьюз
Уинборн
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс