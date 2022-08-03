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Стражи Галактики 3D

Стражи Галактики 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Guardians of the Galaxy
Фантастика, Комедия116 мин12+

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О фильме

Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики 3D»