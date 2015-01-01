Страшные сказки (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Совсем не детская сказка: культовые актеры в мрачной экранизации произведений Джамбаттисты Базиле.



Перед глазами зрителей разворачивается история трех королевств. В Долине Туманов король и королева мечтают о ребенке. По совету темного мага король убивает морского дракона, чье сердце королева должна съесть, чтобы забеременеть. Чудо случается, но не только с ней... Король Диких Гор, забыв о существовании собственной дочери, с любовью выращивает огромную блоху. Чтобы скорее выдать дочь замуж, он объявляет состязание: претенденты на руку принцессы должны отгадать загадку. К несчастью девушки, победителем становится горный великан-людоед... Королевством Одинокого Утеса правит любвеобильный ловелас. Однажды его обманывает старуха, под маской молодой и прекрасной девушки сумевшая стать королевской женой... Как переплетутся судьбы жителей трех земель и что станет с королевами и королями?



Венсан Кассель, Сальма Хайек и другие в фэнтези-триллере «Страшные сказки». Фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



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