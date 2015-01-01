Страшные сказки (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Совсем не детская сказка: культовые актеры в мрачной экранизации произведений Джамбаттисты Базиле.
Перед глазами зрителей разворачивается история трех королевств. В Долине Туманов король и королева мечтают о ребенке. По совету темного мага король убивает морского дракона, чье сердце королева должна съесть, чтобы забеременеть. Чудо случается, но не только с ней... Король Диких Гор, забыв о существовании собственной дочери, с любовью выращивает огромную блоху. Чтобы скорее выдать дочь замуж, он объявляет состязание: претенденты на руку принцессы должны отгадать загадку. К несчастью девушки, победителем становится горный великан-людоед... Королевством Одинокого Утеса правит любвеобильный ловелас. Однажды его обманывает старуха, под маской молодой и прекрасной девушки сумевшая стать королевской женой... Как переплетутся судьбы жителей трех земель и что станет с королевами и королями?
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Информация
Рейтинг
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Джон
Си Райли
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ХКАктриса
Хейли
Кармайкл
- БКАктриса
Бебе
Кейв
- Актриса
Стэйси
Мартин
- КЛАктёр
Кристиан
Лис
- ДЛАктёр
Джона
Лис
- ЭАСценарист
Эдоардо
Албинати
- УКСценарист
Уго
Кити
- МГСценарист
Маттео
Гарроне
- Сценарист
Массимо
Гаудиозо
- МГПродюсер
Маттео
Гарроне
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- Продюсер
Джереми
Томас
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕНАктёр дубляжа
Евгений
Никишин
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- АДКомпозитор
Александр
Деспла