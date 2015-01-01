Страшные сказки (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…



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