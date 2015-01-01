Wink
Фильмы
Страшные сказки

Страшные сказки (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Il racconto dei racconti
Ужасы, Фэнтези128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…

Страшные сказки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные сказки»

Всё