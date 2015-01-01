Страна Оз (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.02015, Страна Оз
Комедии95 мин18+
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Сюжет
Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Пока жители Екатеринбурга готовятся к празднику, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сигарев
- Актриса
Яна
Троянова
- Актёр
Гоша
Куценко
- АИАктёр
Андрей
Ильенков
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Алиса
Хазанова
- ВССценарист
Василий
Сигарев
- АИСценарист
Андрей
Ильенков
- СКПродюсер
Софико
Кикнавелидзе
- ДУПродюсер
Дмитрий
Улюкаев
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ДУОператор
Дмитрий
Улюкаев
- РЛКомпозитор
Руслан
Лукьянов