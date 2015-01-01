Страна Оз (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Пока жители Екатеринбурга готовятся к празднику, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий.



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