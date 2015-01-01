Стив Джобс
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Стив Джобс

Стив Джобс (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Steve Jobs
Драмы117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История жизни одного из самых выдающихся умов планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стив Джобс»

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