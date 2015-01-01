Стив Джобс (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Steve Jobs
Драмы117 мин18+
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Сюжет
История жизни одного из самых выдающихся умов планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- ПААктриса
Перла
Аней-Жарден
- РСАктриса
Рипли
Собо
- ММАктриса
Макензи
Мосс
- ССАктриса
Сара
Снук
- Сценарист
Аарон
Соркин
- УАСценарист
Уолтер
Айзексон
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- АХОператор
Альвин
Х. Кюхлер
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон