Стекло
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Стекло

Стекло (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Glass
Ужасы, Триллеры124 мин18+

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Сюжет

Заключительная часть супергеройской трилогии М. Найта Шьямалана, продолжающая сюжет фильмов «Неуязвимый» и «Сплит».

Наделенный экстрасенсорными способностями бывший охранник Дэвид Данн стал народным героем после того, как упрятал за решетку опасного преступника Элайджу Прайса. Днем он занимается продажей охранных систем, а по ночам вершит правосудие. Однажды Дэвид выходит на след маньяка Кевина Крамба, похитившего четырех школьниц. Кевин страдает от психического расстройства, и в его голове обитает двадцать три разные личности. В ходе заключительной схватки Дэвида и Крамба арестовывают и отправляют в психиатрическую больницу, где уже содержится давний враг мстителя — Элайджа Прайс.

Чем окончится противостояние трех пациентов со сверхспособностями, узнаете в фантастическом триллере «Стекло» — фильм, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink, доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стекло»

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