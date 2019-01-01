Стекло (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Заключительная часть супергеройской трилогии М. Найта Шьямалана, продолжающая сюжет фильмов «Неуязвимый» и «Сплит».



Наделенный экстрасенсорными способностями бывший охранник Дэвид Данн стал народным героем после того, как упрятал за решетку опасного преступника Элайджу Прайса. Днем он занимается продажей охранных систем, а по ночам вершит правосудие. Однажды Дэвид выходит на след маньяка Кевина Крамба, похитившего четырех школьниц. Кевин страдает от психического расстройства, и в его голове обитает двадцать три разные личности. В ходе заключительной схватки Дэвида и Крамба арестовывают и отправляют в психиатрическую больницу, где уже содержится давний враг мстителя — Элайджа Прайс.



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