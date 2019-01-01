Стекло (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Заключительная часть супергеройской трилогии М. Найта Шьямалана, продолжающая сюжет фильмов «Неуязвимый» и «Сплит».
Наделенный экстрасенсорными способностями бывший охранник Дэвид Данн стал народным героем после того, как упрятал за решетку опасного преступника Элайджу Прайса. Днем он занимается продажей охранных систем, а по ночам вершит правосудие. Однажды Дэвид выходит на след маньяка Кевина Крамба, похитившего четырех школьниц. Кевин страдает от психического расстройства, и в его голове обитает двадцать три разные личности. В ходе заключительной схватки Дэвида и Крамба арестовывают и отправляют в психиатрическую больницу, где уже содержится давний враг мстителя — Элайджа Прайс.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- СПАктриса
Сара
Полсон
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- ЧВАктриса
Чарлэйн
Вудард
- ЛКАктёр
Люк
Кирби
- АДАктёр
Адам
Дэвид Томпсон
- Актёр
М.
Найт Шьямалан
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- МГОператор
Майк
Гиулакис