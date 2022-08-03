Порою первый шаг в адвокатской карьере делаешь, переступая через закон. Итальянский комедийный фильм «Стажер» рассказывает о беспринципном мире профессиональных юристов, где все решают связи и положительные рекомендации.



Талантливый студент Антонио мечтает стать адвокатом, но это в будущем. А пока юноша набирается опыта, вкалывая на своего начальника — успешного, но циничного Тотаро. Тот нещадно эксплуатирует подчиненного, поручая Антонио не только вести дела, но и убирать в офисе, водить машину и даже готовить. Надежда на карьерный рост появляется, когда Тотаро обещает рекомендовать Антонио в прокуратуру. Правда, есть одно условие: молодой парень должен женится на любовнице босса, чтобы она получила итальянское гражданство.



Сохранить достоинство или поступиться принципами ради того, чтобы исполнить мечту? Выбор не из легких, особенно если вы — бесправный стажер. Смотреть фильм стоит тем, кто ценит интеллектуальные европейские комедии с социальной подоплекой и отличной актерской игрой.

