Фильм Стажёр (2015)
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О фильме
Порою первый шаг в адвокатской карьере делаешь, переступая через закон. Итальянский комедийный фильм «Стажер» рассказывает о беспринципном мире профессиональных юристов, где все решают связи и положительные рекомендации.
Талантливый студент Антонио мечтает стать адвокатом, но это в будущем. А пока юноша набирается опыта, вкалывая на своего начальника — успешного, но циничного Тотаро. Тот нещадно эксплуатирует подчиненного, поручая Антонио не только вести дела, но и убирать в офисе, водить машину и даже готовить. Надежда на карьерный рост появляется, когда Тотаро обещает рекомендовать Антонио в прокуратуру. Правда, есть одно условие: молодой парень должен женится на любовнице босса, чтобы она получила итальянское гражданство.
Сохранить достоинство или поступиться принципами ради того, чтобы исполнить мечту? Выбор не из легких, особенно если вы — бесправный стажер. Смотреть фильм стоит тем, кто ценит интеллектуальные европейские комедии с социальной подоплекой и отличной актерской игрой.
Рейтинг
- Режиссёр
Нэнси
Майерс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Рене
Руссо
- Актёр
Андерс
Холм
- Актриса
ДжоДжо
Кушнер
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- ЗПАктёр
Зак
Перлман
- ДОАктёр
Джейсон
Орли
- КШАктриса
Кристина
Шерер
- Сценарист
Нэнси
Майерс
- Продюсер
Сюзанна
Фаруэлл
- Продюсер
Нэнси
Майерс
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина
- Художница
Кристи
Зиа
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро