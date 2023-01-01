Биография

Андерс Холм — американский актер, комик, продюсер, сценарист, режиссер. Родился в Иллинойсе 29 мая 1981 года. После школы поступил в Висконсинский университет в Мэдисоне, который окончил со степенью бакалавра по истории. Во время учебы был членом университетской команды по плаванию. Переехав в Лос-Анджелес, продолжил образование во Второй городской консерватории. Съемки в сериалах совмещает с карьерой комика: вместе с Блейком Андерсоном, Адамом Девайном и Кайлом Ньюэчеком актер основал группу Mail Order Comedy, которая выступает на телевидении в жанре скетч-шоу. Андерс Холм дебютировал как актер в 2011 году, сыграв Говарда в эпизоде ситкома «Светофор». В этот же период стал продюсером, сценаристом и режиссером комедийного сериала «Трудоголики», где также исполнил роль Андерса Холмвика. В дальнейшем отметился работами в проектах «Американская семейка», «Задержка в развитии», «Ки и Пил», «Проект Минди», «Братья Лукас», «Бруклин 9-9». В 2014 году сыграл в полнометражных комедиях «Интервью» и «Соседи. На тропе войны», криминальном детективе «Врожденный порок». Годом позже пополнил биографию ролью Мэтта в мелодраме «Стажер», разделив съемочную площадку с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Среди других проектов Холма — «В активном поиске», «Счастливы вместе», «Игра окончена, чувак!», «Изобретая Анну», «Уикенд с батей», «В полночь», «Пятерка лидеров», за участие в котором актер стал номинантом на премию MTV в категории «Самый безумный эпизод». Он также озвучивал персонажей мультфильмов «Гриффины», «Робоцып», «Американский папаша», «Полный расколбас», «Кусо».