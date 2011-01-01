«Старый» Новый год
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«Старый» Новый год

«Старый» Новый год (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, New Year's Eve
Мелодрамы113 мин18+

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Сюжет

Герои фильма — жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретаршу, решившую осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма ««Старый» Новый год»

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