«Старый» Новый год (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Герои фильма — жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретаршу, решившую осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.



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