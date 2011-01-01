«Старый» Новый год (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, New Year's Eve
Мелодрамы113 мин18+
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Сюжет
Герои фильма — жители города, который никогда не спит. Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретаршу, решившую осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Гэрри
Маршалл
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актриса
Джессика
Бил
- ДБАктёр
Джон
Бон Джови
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- ЛАктёр
Лудакрис
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Зак
Эфрон
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- КФСценарист
Кэтрин
Фьюгейт
- МКПродюсер
Майк
Карц
- Продюсер
Гэрри
Маршалл
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ЧМОператор
Чарльз
Мински
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни