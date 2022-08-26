Старые шишки (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
В дом престарелых «Старые шишки» приезжает Балагур – армейский друг одного из постояльцев. Его поражает положение стариков, и он решает повысить их уровень жизни. Правда, нелегальными методами. План срабатывает, пенсионеры наслаждаются успехом, но местные криминальные авторитеты недовольны, что на их территории появился новый игрок.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АШРежиссёр
Андрей
Шавкеро
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Василий
Кортуков
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Сергей
Баталов
- ВСАктёр
Виктор
Сосновцев
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Сергей
Борисов
- Сценарист
Сергей
Светлаков
- СДСценарист
Саид
Давдиев
- Сценарист
Антон
Лирник
- НЕСценарист
Наталья
Еприкян
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- СДПродюсер
Саид
Давдиев
- МЛПродюсер
Максим
Лебедев
- ЛГПродюсер
Лилия
Гайнанова
- ЕДХудожница
Екатерина
Дмитриева
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- ЕМОператор
Евгений
Млюков
- Композитор
Евгений
Бархатов
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев