Старые шишки
Wink
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Старые шишки
8.72021, Старые шишки
Комедия79 мин18+

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Старые шишки (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

В дом престарелых «Старые шишки» приезжает Балагур – армейский друг одного из постояльцев. Его поражает положение стариков, и он решает повысить их уровень жизни. Правда, нелегальными методами. План срабатывает, пенсионеры наслаждаются успехом, но местные криминальные авторитеты недовольны, что на их территории появился новый игрок.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старые шишки»