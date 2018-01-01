Wink
Фильмы
Стартрек: Бесконечность 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Бесконечность 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Бесконечность 3D»

Режиссёры

Джастин Лин

Джастин Лин

Justin Lin
Режиссёр

Актёры

Крис Пайн

Крис Пайн

Chris Pine
АктёрCaptain James T. Kirk
Закари Куинто

Закари Куинто

Zachary Quinto
АктёрCommander Spock
Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрMontgomery 'Scotty' Scott
Карл Урбан

Карл Урбан

Karl Urban
АктёрDoctor 'Bones' McCoy
Зои Салдана

Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаLieutenant Uhura
Джон Чо

Джон Чо

John Cho
АктёрSulu
Антон Ельчин

Антон Ельчин

Anton Yelchin
АктёрChekov
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрKrall
София Бутелла

София Бутелла

Sofia Boutella
АктрисаJaylah
Джо Таслим

Джо Таслим

Joe Taslim
АктёрManas

Сценаристы

Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
Сценарист
Даг Джанг

Даг Джанг

Doug Jung
Сценарист
Джин Родденберри

Джин Родденберри

Gene Roddenberry
Сценарист
Роберто Орси

Роберто Орси

Roberto Orci
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Джастин Лин

Джастин Лин

Justin Lin
Продюсер
Роберто Орси

Роберто Орси

Roberto Orci
Продюсер
Линдси Вебер

Линдси Вебер

Lindsey Weber
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Михаил Белякович

Михаил Белякович

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Полина Щербакова

Актриса дубляжа

Художники

Дон Макколей

Дон Макколей

Don Macaulay
Художник
Лорен Е. Полицци

Лорен Е. Полицци

Lauren E. Polizzi
Художница
Санья Милкович Хэйс

Санья Милкович Хэйс

Sanja Milkovic Hays
Художница

Монтажёры

Стивен Спранг

Стивен Спранг

Steven Sprung
Монтажёр

Операторы

Стивен Ф. Уиндон

Стивен Ф. Уиндон

Stephen F. Windon
Оператор

Композиторы

Майкл Джаккино

Майкл Джаккино

Michael Giacchino
Композитор