Спящие (фильм, 1996) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Спящие» 1996 года — драматический триллер режиссера Барри Левинсона, основанный на одноименном бестселлере Лоренцо Каркаттерры. Главные роли в картине сыграли Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Кевин Бейкон и Брэд Питт.
Детство четырех мальчишек из бедного района Нью-Йорка внезапно обрывается после трагической ошибки. Попав в исправительное учреждение, ребята сталкиваются с жестокостью и сексуализированным насилием со стороны охранников, и этот опыт навсегда меняет их судьбы. Оказавшись на свободе, каждый из парней идет своей дорогой: кто-то становится юристом, кто-то работает в газете, а двое выбирают криминальный путь. Спустя годы судьба снова сводит друзей детства. О том, что им пришлось пережить, никто не забыл, и теперь пришло время отомстить обидчикам. Но чтобы сделать это, придется рискнуть всем: репутацией, карьерой и даже собственной жизнью.
Это не просто история о возмездии, но и рассказ о дружбе, верности и цене, которую приходится заплатить, чтобы совершить возмездие. Смотреть фильм «Спящие» будет интересно тем, кто ценит остросюжетное кино.
Спящие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
