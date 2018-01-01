Спящие (фильм, 1996) смотреть онлайн

Спящие
9.01996, Sleepers
Драма, Криминал141 мин18+

Фильм «Спящие» 1996 года — драматический триллер режиссера Барри Левинсона, основанный на одноименном бестселлере Лоренцо Каркаттерры. Главные роли в картине сыграли Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Кевин Бейкон и Брэд Питт.

Детство четырех мальчишек из бедного района Нью-Йорка внезапно обрывается после трагической ошибки. Попав в исправительное учреждение, ребята сталкиваются с жестокостью и сексуализированным насилием со стороны охранников, и этот опыт навсегда меняет их судьбы. Оказавшись на свободе, каждый из парней идет своей дорогой: кто-то становится юристом, кто-то работает в газете, а двое выбирают криминальный путь. Спустя годы судьба снова сводит друзей детства. О том, что им пришлось пережить, никто не забыл, и теперь пришло время отомстить обидчикам. Но чтобы сделать это, придется рискнуть всем: репутацией, карьерой и даже собственной жизнью.

Это не просто история о возмездии, но и рассказ о дружбе, верности и цене, которую приходится заплатить, чтобы совершить возмездие. Смотреть фильм «Спящие» будет интересно тем, кто ценит остросюжетное кино.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спящие»