Спарта
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Спарта

Спарта (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, Спарта
Боевики, Драмы82 мин12+

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Сюжет

Ринг и две команды бойцов друг напротив друга. Когда силы кончаются, товарища сменяет тот, кто за спиной… Это — Спарта! Новый зрелищный вид единоборств. «Спарта» для бывшего чемпиона по боям без правил Николая — единственная возможность вернуться в большой спорт и решить все проблемы...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спарта»

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