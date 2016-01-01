Спарта (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, Спарта
Боевики, Драмы82 мин12+
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Сюжет
Ринг и две команды бойцов друг напротив друга. Когда силы кончаются, товарища сменяет тот, кто за спиной… Это — Спарта! Новый зрелищный вид единоборств. «Спарта» для бывшего чемпиона по боям без правил Николая — единственная возможность вернуться в большой спорт и решить все проблемы...
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Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Кудряшов
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Максим
Коновалов
- НВАктриса
Наталия
Власова
- НКАктёр
Николай
Кудряшов
- АСАктёр
Андрей
Семенов
- ММАктёр
Михаил
Малютин
- АШАктёр
Александр
Шлеменко
- АСАктёр
Андрей
Сычёв
- ВАСценарист
Вячеслав
Акулов
- ФКПродюсер
Федор
Кинигопуло
- АХПродюсер
Антон
Харченко
- АСПродюсер
Андрей
Сычёв
- ЕОХудожница
Екатерина
Обновленская
- ГГМонтажёр
Георгий
Гашокин
- ВПОператор
Валерий
Петров
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель