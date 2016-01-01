Спарта (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Ринг и две команды бойцов друг напротив друга. Когда силы кончаются, товарища сменяет тот, кто за спиной… Это — Спарта! Новый зрелищный вид единоборств. «Спарта» для бывшего чемпиона по боям без правил Николая — единственная возможность вернуться в большой спорт и решить все проблемы...



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