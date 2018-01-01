Биография

Александр Шлеменко — российский боец MMA, тренер, общественный деятель и актер. Мастер спорта России, чемпион России по панкратиону, чемпион мира по профессиональному панкратиону, чемпион Европы по версии IVC, победитель международного турнира «Битва гладиаторов», чемпион Bellator в среднем весе. Родился в Омске 20 мая 1984 года. Александр с ранних лет увлекался разными видами спорта: беговыми лыжами, спортивным туризмом, тайским боксом, гимнастикой, греко-римской борьбой, дзюдо, кикбоксингом, армейским рукопашным боем. Шлеменко окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. После этого, сменив несколько тренеров, спортсмен перешел в профессиональный клуб RusFighters. На профессиональной арене начал выступать в 2004 году под псевдонимом Шторм, а уже в 2005-м вышел на международный уровень. Приобретя опыт в многочисленных схватках, Шлеменко стал чемпионом Bellator Fighting Championships. После 2018 года спортсмен разорвал контракт с Bellator, а позже создал свой промоушен для проведения боев. Также начал тренерскую деятельность и подготовил несколько успешных бойцов MMA. Открыл школу «Шторм», где детей бесплатно обучают боевым искусствам. Александр занимается общественной работой и политикой. В 2016 году в прокат вышел фильм с участием Александра Шлеменко «Спарта». Это боевик с элементами драмы, в котором рассказывается о новом зрелищном виде единоборств и о бойце, который вынужден бороться не только за свою честь, но и за жизнь. В фильме также снялись Денис Никифоров, Ян Цапник, Владимир Епифанцев.