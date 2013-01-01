Совместная поездка (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.12013, Ride Along
Боевики, Комедии95 мин18+
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Сюжет
Охранник Бен отправляется вместе со своим шурином Джеймсом в патруль по Атланте, чтобы доказать, что он достоин жениться на Анджеле, сестре Джеймса.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- Актёр
Айс
Кьюб
- Актёр
Кевин
Харт
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актриса
Тика
Самптер
- БКАктёр
Брайан
Коллен
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ДБАктёр
Драгош
Букур
- ГОАктёр
Гари
Оуэн
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- Сценарист
Джейсон
Манцукас
- Сценарист
Фил
Хэй
- ММСценарист
Мэтт
Манфреди
- Сценарист
Грег
Кулидж
- Продюсер
Мэтт
Альварес
- ЛБПродюсер
Ларри
Брэзнер
- Продюсер
Айс
Кьюб
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЛБОператор
Ларри
Блэнфорд
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц