Советник HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Counselor
Триллер112 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Успешный адвокат, стоящий практически на вершине успеха и на пороге собственной свадьбы, из любопытства и, конечно, ради денег соглашается на предложение своего давнего знакомого перевезти из Мексики в США партию кокаина стоимостью 20 млн. долл.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрТриллер
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Бруно
Ганц
- Актриса
Рози
Перес
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- КМСценарист
Кормак
Маккарти
- ПМПродюсер
Пола
Мэй Шварц
- СШПродюсер
Стив
Шварц
- Продюсер
Ридли
Скотт
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- БМХудожник
Бен
Манро
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- СКХудожница
Соня
Клаус
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон