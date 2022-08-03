Советник HD
Wink
Фильмы
Советник HD

Советник HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Counselor
Триллер112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Успешный адвокат, стоящий практически на вершине успеха и на пороге собственной свадьбы, из любопытства и, конечно, ради денег соглашается на предложение своего давнего знакомого перевезти из Мексики в США партию кокаина стоимостью 20 млн. долл.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Советник HD»