Соседи. На тропе войны (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Neighbors
Комедия92 мин18+
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О фильме
Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями и они выходят на тропу войны.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Николас
Столлер
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Зак
Эфрон
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- Актёр
Дэйв
Франко
- КГАктриса
Карла
Галло
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- КРАктёр
Крэйг
Робертс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- ДКАктёр
Джеррод
Кармайкл
- ЭДСценарист
Эндрю
Дж. Коэн
- БОСценарист
Брендан
О’Брайэн
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Продюсер
Сет
Роген
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ЗБМонтажёр
Зене
Бэйкер
- БТОператор
Брэндон
Трост
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс