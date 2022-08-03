Соседи. На тропе войны
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Соседи. На тропе войны

Соседи. На тропе войны (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Neighbors
Комедия92 мин18+

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О фильме

Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями и они выходят на тропу войны.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соседи. На тропе войны»