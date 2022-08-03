Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями и они выходят на тропу войны.

