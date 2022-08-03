40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка, хорошие друзья, милая квартирка. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса.

