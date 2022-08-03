Сорокалетний девственник (по версии Кураж-Бамбей)
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Сорокалетний девственник (по версии Кураж-Бамбей)

Сорокалетний девственник (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.22005, The 40 Year Old Virgin
Комедия, Мелодрама111 мин18+

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О фильме

40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка, хорошие друзья, милая квартирка. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сорокалетний девственник (по версии Кураж-Бамбей)»