Сорокалетний девственник (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.22005, The 40 Year Old Virgin
Комедия, Мелодрама111 мин18+
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О фильме
40-летний Энди Стицер добился в жизни многого. У него непыльная и хорошо оплачиваемая работенка, хорошие друзья, милая квартирка. Однако его жизнь лишена простых человеческих радостей, которые доступны большинству людей его возраста. Дело в том, что у Энди никогда не было секса.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- Актёр
Стив
Карелл
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Пол
Радд
- РМАктёр
Романи
Малко
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актриса
Джейн
Линч
- Актриса
Кэт
Деннингс
- ДБАктёр
Джерри
Бедноб
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- Сценарист
Стив
Карелл
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ШРПродюсер
Шона
Робертсон
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- Продюсер
Стив
Карелл
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн