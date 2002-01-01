Солярис (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Джордж Клуни и Виола Дэвис в фантастической драме от режиссера трилогии про друзей Оушена.



Экранизация одноименного романа Станислава Лема. Члены экипажа космической станции «Прометей», кружащей по орбите загадочной планеты Солярис, один за другим сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. Разобраться в странных событиях отправляют психолога Криса Кельвина. Таинственный мир Соляриса затягивает в свои сети и прибывшего гостя: на станции Кельвин встречает копию своей умершей жены и начинает сомневаться в реальности происходящего.



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