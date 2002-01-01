Солярис
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Солярис

Солярис (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.72002, Solaris
Фантастика, Драмы94 мин12+

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Сюжет

Джордж Клуни и Виола Дэвис в фантастической драме от режиссера трилогии про друзей Оушена.

Экранизация одноименного романа Станислава Лема. Члены экипажа космической станции «Прометей», кружащей по орбите загадочной планеты Солярис, один за другим сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. Разобраться в странных событиях отправляют психолога Криса Кельвина. Таинственный мир Соляриса затягивает в свои сети и прибывшего гостя: на станции Кельвин встречает копию своей умершей жены и начинает сомневаться в реальности происходящего.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солярис»

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