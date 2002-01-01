Солярис (фильм, 2002) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джордж Клуни и Виола Дэвис в фантастической драме от режиссера трилогии про друзей Оушена.
Экранизация одноименного романа Станислава Лема. Члены экипажа космической станции «Прометей», кружащей по орбите загадочной планеты Солярис, один за другим сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. Разобраться в странных событиях отправляют психолога Криса Кельвина. Таинственный мир Соляриса затягивает в свои сети и прибывшего гостя: на станции Кельвин встречает копию своей умершей жены и начинает сомневаться в реальности происходящего.
Неужели Крис получит шанс изменить ошибки прошлого и сможет вновь обрести потерянную любовь? Узнаете, если будете смотреть фильм «Солярис» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе Wink!
Солярис смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джордж
Клуни
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актриса
Виола
Дэвис
- ДДАктёр
Джереми
Дэвис
- УТАктёр
Ульрих
Тукур
- Актёр
Джон
Чо
- МРАктёр
Морган
Руслер
- ШСАктёр
Шэйн
Скелтон
- ДКАктриса
Донна
Кимболл
- МИАктёр
Майкл
Инсайн
- Сценарист
Стивен
Содерберг
- СЛСценарист
Станислав
Лем
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Джон
Ландау
- РСПродюсер
Рэй
Сэнчини
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актриса дубляжа
Ирина
Полянская
- ТРАктриса дубляжа
Татьяна
Рассказова
- АТАктёр дубляжа
Алексей
Титков
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- Художниц�а
Милена
Канонеро
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес