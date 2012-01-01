Соловей-Разбойник (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Соловей-Разбойник
Боевики88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История о дерзком романтике Соловьeве Севастьяне Григорьевиче, cтупившем по зову крови на лихую стезю русского разбоя. И пока спецслужбы во главе с секретным агентом Н7 пытаются ликвидировать банду Соловья-Разбойника, он, со свойственным ему драйвом и озорством, восстанавливает в родном краю справедливость. Но рано или поздно любой «сказке» приходит конец…
Соловей-Разбойник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Сергей
Бадюк
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- Актёр
Павел
Прилучный
- МГАктриса
Мария
Голубкина
- АСАктёр
Александр
Сухинин
- Актёр
Михаил
Горевой
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ЛКПродюсер
Любовь
Калинская
- ВАПродюсер
Виктор
Алисов
- ГМПродюсер
Геннадий
Меркулов
- Продюсер
Иван
Охлобыстин
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ОНКомпозитор
Олег
Нестеров