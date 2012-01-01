Соловей-Разбойник (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История о дерзком романтике Соловьeве Севастьяне Григорьевиче, cтупившем по зову крови на лихую стезю русского разбоя. И пока спецслужбы во главе с секретным агентом Н7 пытаются ликвидировать банду Соловья-Разбойника, он, со свойственным ему драйвом и озорством, восстанавливает в родном краю справедливость. Но рано или поздно любой «сказке» приходит конец…



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