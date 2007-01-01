Сокровище нации: Книга тайн
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Сокровище нации: Книга тайн

Сокровище нации: Книга тайн (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.32007, National Treasure: Book of Secrets
Боевики, Триллеры119 мин12+

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Сюжет

Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто...

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сокровище нации: Книга тайн»

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