Сокровище нации: Книга тайн (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто...



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