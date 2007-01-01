Сокровище нации: Книга тайн (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.32007, National Treasure: Book of Secrets
Боевики, Триллеры119 мин12+
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Сюжет
Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто...
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- Актёр
Джон
Войт
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Эд
Харрис
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- ММАктёр
Майкл
Мейзе
- МУСценарист
Мэриэнн
Уибберли
- КУСценарист
Кормак
Уибберли
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДТПродюсер
Джон
Тёртлтауб
- Продюсер
Орен
Авив
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ФМХудожница
Фэйнч
МакКарти
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин