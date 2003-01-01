Сокровище Амазонки
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Сокровище Амазонки

Сокровище Амазонки (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, The Rundown
Боевики, Исторические99 мин18+

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Сюжет

Солдат удачи получает задание найти сына заказчика, скрывающегося в джунглях Амазонки. Юношу, который одержим идеей поиска богатств страны Эльдорадо. Наeмник заражается энтузиазмом парня, и они вдвоeм продолжают исследование заброшенной шахты, обещающее сделать их самыми богатыми людьми на свете. Но подобный расклад не устраивает главу местной мафии, который тоже не прочь прибрать сокровища древней цивилизации к своим рукам…

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сокровище Амазонки»

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