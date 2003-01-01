Сокровище Амазонки (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.02003, The Rundown
Боевики, Исторические99 мин18+
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Сюжет
Солдат удачи получает задание найти сына заказчика, скрывающегося в джунглях Амазонки. Юношу, который одержим идеей поиска богатств страны Эльдорадо. Наeмник заражается энтузиазмом парня, и они вдвоeм продолжают исследование заброшенной шахты, обещающее сделать их самыми богатыми людьми на свете. Но подобный расклад не устраивает главу местной мафии, который тоже не прочь прибрать сокровища древней цивилизации к своим рукам…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Исторические, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Юэн
Бремнер
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- УЛАктёр
Уильям
Лаккинг
- ЭРАктёр
Эрни
Рейес мл.
- СФАктёр
Стюарт
Ф. Уилсон
- ДКАктёр
Дэннис
Кейффер
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Марк
Абрахам
- БКПродюсер
Билл
Корлесс
- КГПродюсер
Карен
Глассер
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ВМАктёр �дубляжа
Владимир
Маслаков
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- МРХудожник
Марко
Рубео
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс