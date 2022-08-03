Wink
Сокровища О.К.

Сокровища О.К. (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Сокровища О.К.
Приключения, Комедия103 мин12+

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада...

Россия
Комедия, Приключения
SD
103 мин / 01:43

2.8 КиноПоиск
3.0 IMDb

