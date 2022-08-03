Сокровища О.К. (фильм, 2013) смотреть онлайн

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…

В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада...

