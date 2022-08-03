Сокровища О.К. (фильм, 2013) смотреть онлайн
Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада...
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- ЭИАктриса
Эльвира
Ибрагимова
- ББАктёр
Байбулат
Батуллин
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Гоша
Куценко
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ГКСценарист
Георгий
Кирвалидзе
- ДТСценарист
Дмитрий
Терехов
- АНСценарист
Андрей
Николаев
- МЗСценарист
Милана
Забелло
- ОСПродюсер
Олег
Сурков
- Продюсер
Вадим
Быркин
- АНПродюсер
Андрей
Николаев
- ЕУПродюсер
Екатерина
Урманчеева
- АБХудожница
Анна
Бартули
- ИЧХудожница
Ирина
Чепенко
- ИКХудожник
Игорь
Конохов
- ИДХудожник
Ильмир
Димухаметов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- Композитор
Алексей
Воробьёв