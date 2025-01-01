Фильм Сокровища гномов
О фильме
Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит… четырех живых гномов. Но вместо добродушных помощников он сталкивается с упрямыми, ворчливыми и не самыми приятными спутниками, которые к тому же не слишком ему доверяют. Гномы способны находить клады, но только ради благих дел — и Роме придется постараться, чтобы убедить их в своей «чистоте помыслов». Он готов помогать всем подряд, раздавать щедрые обещания и изображать заботливого человека — лишь бы заполучить главное сокровище.
Сокровища гномов покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александр
Бабаев
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Константин
Ивлев
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Михаил
Орлов
- Актёр
Андрей
Свиридов
- Актриса
Алиса
Руденко
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Никита
Кологривый
- ЭБСценарист
Эльвира
Буштец
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ФДСценарист
Федор
Деревянский
- КЕПродюсер
Ксения
Егорова
- �ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов