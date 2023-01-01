Биография

Константин Ивлев — шеф-повар, ресторатор и телеведущий. Основатель популярнейшего кулинарного направления в России. Владелец ряда компаний. Родился в Москве 12 января 1974 года. Образование повара Ивлев получил в столичном ПТУ №19. Уже в 1997 году занял должность шеф-повара и успел поработать в лучших ресторанах Москвы. После прохождения нескольких профессиональных стажировок Константин начал участвовать в международных кулинарных конкурсах. Получил бронзу на Чемпионате России по кулинарии. В 2014 году впервые открыл ресторан, однако закрыл его уже через год и продолжил работать шефом в элитных московских заведениях «Monster Hills», «Есенин» и других. Работать на телевидении Константин Ивлев начал в 2010 году. Впервые на экране появился в качестве телеведущего программы «Неделя еды» на канале «Домашний». Также ведет другие шоу на каналах «СТС», «Кухня ТВ» и других. Всенародную популярность Константин получил, став лицом телеканала «Пятница!», где он ведет программы «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов». За достижения на ТВ Константин получил ТЭФИ.