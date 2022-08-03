Смурфики (фильм, 2011) смотреть онлайн

Спасаясь от злого волшебника Гаргамеля, крошечные смурфики оказываются за пределами родной деревни. Из своего волшебного мира они попадают прямиком в наш мир, а именно в Центральный парк города Нью-Йорк. Теперь маленьким отважным смурфикам предстоит отыскать дорогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.

