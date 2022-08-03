Смурфики (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.62011, The Smurfs
Мультфильм98 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Спасаясь от злого волшебника Гаргамеля, крошечные смурфики оказываются за пределами родной деревни. Из своего волшебного мира они попадают прямиком в наш мир, а именно в Центральный парк города Нью-Йорк. Теперь маленьким отважным смурфикам предстоит отыскать дорогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- Актёр
Хэнк
Азария
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Джейма
Мейс
- Актриса
София
Вергара
- ДУАктёр
Джонатан
Уинтерс
- Актёр
Алан
Камминг
- КПАктриса
Кэти
Перри
- Актёр
Фред
Армисен
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- Актёр
Антон
Ельчин
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайсс
- ДКПродюсер
Джордан
Кернер
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- НВАктриса дубляжа
Наталья
Виноградова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- РРХудожница
Рита
Райек
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра