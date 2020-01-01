Смертельные иллюзии (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Братья-фокусники Романовы организуют последнее совместное шоу, после которого планируют заняться сольными карьерами. Всe идет не так с первого же номера. Ассистентка, погружeнная в резервуар с водой, не появ�ляется там, где должна была. Неожиданно в наушниках у иллюзионистов звучит голос неизвестного, который сообщает, что девушка находится у него в заложниках и будет убита, если шоу остановят, а каждый следующий трюк при этом может стать последним для любого из братьев.



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