Смертельные иллюзии
Wink
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Смертельные иллюзии
8.82020, Смертельные иллюзии
Триллеры103 мин12+
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Смертельные иллюзии (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Братья-фокусники Романовы организуют последнее совместное шоу, после которого планируют заняться сольными карьерами. Всe идет не так с первого же номера. Ассистентка, погружeнная в резервуар с водой, не появляется там, где должна была. Неожиданно в наушниках у иллюзионистов звучит голос неизвестного, который сообщает, что девушка находится у него в заложниках и будет убита, если шоу остановят, а каждый следующий трюк при этом может стать последним для любого из братьев.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельные иллюзии»

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