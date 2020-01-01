8.82020, Смертельные иллюзии
Триллеры103 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Смертельные иллюзии (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Братья-фокусники Романовы организуют последнее совместное шоу, после которого планируют заняться сольными карьерами. Всe идет не так с первого же номера. Ассистентка, погружeнная в резервуар с водой, не появ�ляется там, где должна была. Неожиданно в наушниках у иллюзионистов звучит голос неизвестного, который сообщает, что девушка находится у него в заложниках и будет убита, если шоу остановят, а каждый следующий трюк при этом может стать последним для любого из братьев.
Смертельные иллюзии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Андрей
Бурковский
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актёр
Данила
Якушев
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Семён
Трескунов
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Александр
Галибин
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- Сценарист
Михаил
Зубко
- СЧСценарист
Сергей
Четверухин
- Продюсер
Георгий
Малков
- ССПродюсер
Сергей
Сафронов
- АСПродюсер
Андрей
Сафронов
- ИСПродюсер
Илья
Сафронов
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- DГКомпозитор
DJ
Грув