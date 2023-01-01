Смертельное оружие 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн
9.01992, Lethal Weapon 3
Боевики, Триллеры113 мин18+
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Сюжет
Третий фильм о неустрашимом полицейском Риггсе. На этот раз Мартин и его напарник Роджер сталкиваются с гангстерами, похищающими оружие со склада полиции. Преступную группу, за которой тянется длинный кровавый след, возглавляет бывший сержант Джек Тревис. Найти улики против «грязного» полицейского напарникам помогает Лорна Коул — решительная женщина-полицейский, которая не останавливается перед лицом опасности и уверенно вступает в схватку с противниками.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Дэнни
Гло�вер
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- Актриса
Рене
Руссо
- СУАктёр
Стюарт
Уилсон
- СКАктёр
Стив
Кэхэн
- ДЛАктриса
Дарлин
Лав
- ТВАктриса
Трэйси
Вульф
- ДХАктёр
Дэймон
Хайнс
- ЭСАктриса
Эбони
Смит
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- ДБСценарист
Джеффри
Боум
- Сценарист
Шейн
Блэк
- Продюсер
Ричард
Доннер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- МКПродюсер
Майкл
Класторин
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ГСАктёр д�убляжа
Гелий
Сысоев
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- Оператор
Ян
де Бонт
- ЭККомпозитор
Эрик
Клэптон
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сэнборн