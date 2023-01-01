Смертельное оружие 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Третий фильм о неустрашимом полицейском Риггсе. На этот раз Мартин и его напарник Роджер сталкиваются с гангстерами, похищающими оружие со склада полиции. Преступную группу, за которой тянется длинный кровавый след, возглавляет бывший сержант Джек Тревис. Найти улики против «грязного» полицейского напарникам помогает Лорна Коул — решительная женщина-полицейский, которая не останавливается перед лицом опасности и уверенно вступает в схватку с противниками.



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