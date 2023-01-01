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Слишком крута для тебя
Актёры и съёмочная группа фильма «Слишком крута для тебя»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слишком крута для тебя»

Режиссёры

Джим Филд Смит

Джим Филд Смит

Jim Field Smith
Режиссёр

Актёры

Джей Барушель

Джей Барушель

Jay Baruchel
АктёрKirk
Элис Ив

Элис Ив

Alice Eve
АктрисаMolly
ТиДжей Миллер

ТиДжей Миллер

T.J. Miller
АктёрStainer
Майк Фогель

Майк Фогель

Mike Vogel
АктёрJack
Нейт Торренс

Нейт Торренс

Nate Torrence
АктёрDevon
Линдсей Слоун

Линдсей Слоун

Lindsay Sloane
АктрисаMarnie
Кайл Борнхаймер

Кайл Борнхаймер

Kyle Bornheimer
АктёрDylan
Джессика Ст. Клэр

Джессика Ст. Клэр

Jessica St. Clair
АктрисаDebbie
Кристен Риттер

Кристен Риттер

Krysten Ritter
АктрисаPatty
Дебра Джо Рапп

Дебра Джо Рапп

Debra Jo Rupp
АктрисаMrs. Kettner

Сценаристы

Шон Андерс

Шон Андерс

Sean Anders
Сценарист
Джон Моррис

Джон Моррис

John Morris
Сценарист

Продюсеры

Джимми Миллер

Джимми Миллер

Jimmy Miller
Продюсер
Джордж Гэйтинс

Джордж Гэйтинс

George Gatins
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Михаил Лукашов

Михаил Лукашов

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Операторы

Джим Дено

Джим Дено

Jim Denault
Оператор

Композиторы

Майкл Эндрюс

Майкл Эндрюс

Michael Andrews
Композитор