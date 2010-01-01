Слишком крута для тебя (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Слишком крута для тебя» – отличная молодежная комедия про неуверенного в себе парня и слишком уверенную в себе девушку. Смотрите комедию «Слишком крута для тебя» в хорошем качестве.
Искрометные шутки, жизненные ситуации и отличная игра актеров сделали фильм популярным, в результате в прокате он собрал более 49 миллионов долларов.
Фильм «Слишком крута для тебя» – история любви двух молодых людей. Неуверенный в себе и скромный молодой человек Кирк Кертнер (Джей Барушель) работает в аэропорту Питтсбурга на посту досмотра личного багажа. В один день он знакомится с очаровательной и общительной девушкой по имени Молли (Элис Ив). По своей рассеяности Молли забывает свой телефон на стойке, и он попадает в руки к пареньку. В этот же день молодые люди договариваются о встрече, которая больше похожа на свидание. Они гуляют вместе, обнимаются и даже целуются. Влюбленный Кирк не может поверить своему счастью! Он пребывает в полном восторге, что в такого неудачника, каковым он сам себя считает, влюбляется настоящая красотка. Все друзья и коллеги по работе в полном замешательстве – они, как и сам молодой человек, просто не верят в эту историю и немного завидуют. Но перед Кирком встает самая непростая задача – сохранить отношения с девушкой, которая, слишком хороша для него.
Сможет ли парень удержать эту девушку и является ли Молли той, за кого себя выдает?
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Информация
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джим
Филд Смит
- Актёр
Джей
Барушель
- Актриса
Элис
Ив
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актёр
Майк
Фогель
- НТАктёр
Нейт
Торренс
- Актриса
Линдсей
Слоун
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- ДСАктриса
Джессика
Ст. Клэр
- Актриса
Кристен
Риттер
- ДДАктриса
Дебра
Джо Рапп
- Сценарист
Шон
Андерс
- ДМСценарист
Джон
Моррис
- ДМПродюсер
Джимми
Миллер
- ДГПродюсер
Джордж
Гэйтинс
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДДОператор
Джим
Дено
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс