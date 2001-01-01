Сладкий ноябрь (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.22001, Sweet November
Драмы, Мелодрамы115 мин12+
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Сюжет
Рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс быстро мчится по жизни и не представляет себе ничего другого. Но живая и эксцентричная Сара Дивер, наполовину соблазнительница, наполовину философ, вполне представляет. Если у неe получится, Нельсон станет еe новой победой в серии исправленных людских судеб.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Пэт
О’Коннор
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- ЛЭАктёр
Лиам
Эйкен
- РДАктёр
Роберт
Джой
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- ДКАктёр
Джейсон
Кравиц
- ХРСценарист
Херман
Раукер
- ЭКПродюсер
Эллиотт
Кастнер
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман
- Композитор
Кристофер
Янг