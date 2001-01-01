Сладкий ноябрь (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс быстро мчится по жизни и не представляет себе ничего другого. Но живая и эксцентричная Сара Дивер, наполовину соблазнительница, наполовину философ, вполне представляет. Если у неe получится, Нельсон станет еe новой победой в серии исправленных людских судеб.



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