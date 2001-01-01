Сладкий ноябрь
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Сладкий ноябрь

Сладкий ноябрь (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Sweet November
Драмы, Мелодрамы115 мин12+

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Сюжет

Рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс быстро мчится по жизни и не представляет себе ничего другого. Но живая и эксцентричная Сара Дивер, наполовину соблазнительница, наполовину философ, вполне представляет. Если у неe получится, Нельсон станет еe новой победой в серии исправленных людских судеб.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сладкий ноябрь»