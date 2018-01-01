Биография

Майкл Розенбаум — американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Лауреат премии «Сатурн». Родился в Оушенсайд 11 июля 1972 года. С детства был творческим ребенком, еще в школе занимался в драматическом кружке и часто выступал в любительских театральных постановках. После окончания школы учился в Университете Западного Кентукки, получил степень бакалавра искусств в области театра и средств связи. Кинодебют Майкла Розенбаума состоялся в 1997 году в фильме «Полночь в саду добра и зла». Но настоящую популярность ему принесла многосерийная картина «Тайны Смолвиля». Всего в работах Розенбаума около 80 кинолент. Он снимался в фильмах «Стражи Галактики», «Хватай и беги», «Лучшая охрана», «Лига справедливости: Без границ», «Дом вверх дном». Также пробовал себя в роли продюсера картинах «Седьмой пациент», «Самозванец», «Демон», был режиссером и сценаристом фильма «Старые денечки».