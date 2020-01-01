Скуби-ду! (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Анимационная фэнтезийная комедия «Скуби-Ду!» — фильм 2020 года — не просто очередное расследование, а полнометражный перезапуск с неожиданно трогательной предысторией.
Мальчик Шэгги спасает бездомного щенка, и это становится началом для долгой и крепкой дружбы. Вскоре приятели объединяются с Фредди, Дафной и Вельмой, чтобы основать детективное агентство и расследовать загадочные дела. Спустя годы команда сталкивается с угрозой вселенского масштаба: злобный гений Дик Дастардли замышляет открыть врата в подземный мир, а ключ к катастрофе — сам Скуби-Ду.
В мультфильме больше экшена, технологий и суперзлодеев, чем в классических сериях, но дух сериала 2000-х годов сохранен. Так что если вас мучает ностальгия, или вы просто хотите легкое приключение с добрым юмором и милыми героями, смотреть «Скуби-Ду» вам определенно понравится.
Скуби-ду! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКанада, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- Актёр
Уилл
Форте
- ИААктёр
Иэн
Армитедж
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- ККАктриса
Кирси
Клемонс
- Актёр
Кен
Жонг
- АШСценарист
Адам
Штикель
- ДДСценарист
Джек
Дональдсон
- ПКПродюсер
Пэм
Коутс
- Продюсер
Крис
Коламбус
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- ВТМонтажёр
Ванара
Тейнг
- JXКомпозитор
Junkie
XL