Скуби-ду! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Анимационная фэнтезийная комедия «Скуби-Ду!» — фильм 2020 года — не просто очередное расследование, а полнометражный перезапуск с неожиданно трогательной предысторией.



Мальчик Шэгги спасает бездомного щенка, и это становится началом для долгой и крепкой дружбы. Вскоре приятели объединяются с Фредди, Дафной и Вельмой, чтобы основать детективное агентство и расследовать загадочные дела. Спустя годы команда сталкивается с угрозой вселенского масштаба: злобный гений Дик Дастардли замышляет открыть врата в подземный мир, а ключ к катастрофе — сам Скуби-Ду.



В мультфильме больше экшена, технологий и суперзлодеев, чем в классических сериях, но дух сериала 2000-х годов сохранен. Так что если вас мучает ностальгия, или вы просто хотите легкое приключение с добрым юмором и милыми героями, смотреть «Скуби-Ду» вам определенно понравится.



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