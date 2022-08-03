Скуби-ду!
Скуби-ду!

Скуби-ду! (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Scoob!
Мультфильм, Комедия89 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды мальчик по имени Шэгги встречает бездомного щенка, которому дает довольно странную кличку – Скуби-ду. При поддержке школьников Дафни, Фредди и Вельмы приятели создают частное детективное агентство, мечтая помогать городским властям справляться с различными преступниками.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-ду!»