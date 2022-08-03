Скуби-ду! (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Scoob!
Мультфильм, Комедия89 мин6+
О фильме
Однажды мальчик по имени Шэгги встречает бездомного щенка, которому дает довольно странную кличку – Скуби-ду. При поддержке школьников Дафни, Фредди и Вельмы приятели создают частное детективное агентство, мечтая помогать городским властям справляться с различными преступниками.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- Актёр
Уилл
Форте
- ИААктёр
Иэн
Армитедж
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- ККАктриса
Кирси
Клемонс
- Актёр
Кен
Жонг
- АШСценарист
Адам
Штикель
- ДДСценарист
Джек
Дональдсон
- ПКПродюсер
Пэм
Коутс
- Продюсер
Крис
Коламбус
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- ВТМонтажёр
Ванара
Тейнг
- JXКомпозитор
Junkie
XL