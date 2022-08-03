Скорый "Москва-Россия" (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Скорый "Москва-Россия"
Комедия, Приключения85 мин12+
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О фильме
Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где его ожидают такие приключения!...
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Актёр
Сергей
Светлаков
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- СКАктёр
Спартак
Кондауров
- МГАктёр
Максим
Голополосов
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ОСАктриса
Ольга
Симонова
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Сценарист
Сергей
Светлаков
- ИВСценарист
Игорь
Волошин
- АОПродюсер
Александр
Орлов
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- ИВПродюсер
Игорь
Волошин
- КСПродюсер
Карина
Синенко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков