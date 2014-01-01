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Скорый "Москва-Россия"

Скорый "Москва-Россия" (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Скорый "Москва-Россия"
Комедии85 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где его ожидают такие приключения!...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорый "Москва-Россия"»

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