Скорый "Москва-Россия" HD
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Скорый "Москва-Россия" HD

Скорый "Москва-Россия" HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Скорый "Москва-Россия" HD
Комедия, Приключения85 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube. На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где его ожидают такие приключения!...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорый "Москва-Россия" HD»