Схватка (Фильм, 2011)

Сюжет

Лиам Нисон пытается выжить в снежной пустыне в окружении стаи волков. Остросюжетный триллер от режиссера «Команды «А».



Самолет с группой нефтяников на борту терпит крушение посреди заснеженных просторов Аляски. Среди пассажиров оказывается снайпер-охотник Джон Оттуэй, к�оторый совсем недавно потерял любимую жену, и теперь постоянно думает о самоубийстве. Оказавшись в смертельно опасной ситуации без еды, лекарств и оружия, мужчина осознает, как сильно он хочет жить. Люди понимают, что должны полностью полагаться только на свои силы. Положение усугубляет стая голодных волков, готовых поживиться человеческой плотью. Нефтяникам во главе с Джоном предстоит сразиться с дикими животными и сделать все возможное, чтобы выжить.



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