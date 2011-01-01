Схватка (Фильм, 2011)

Сюжет
Лиам Нисон пытается выжить в снежной пустыне в окружении стаи волков. Остросюжетный триллер от режиссера «Команды «А».
Самолет с группой нефтяников на борту терпит крушение посреди заснеженных просторов Аляски. Среди пассажиров оказывается снайпер-охотник Джон Оттуэй, к�оторый совсем недавно потерял любимую жену, и теперь постоянно думает о самоубийстве. Оказавшись в смертельно опасной ситуации без еды, лекарств и оружия, мужчина осознает, как сильно он хочет жить. Люди понимают, что должны полностью полагаться только на свои силы. Положение усугубляет стая голодных волков, готовых поживиться человеческой плотью. Нефтяникам во главе с Джоном предстоит сразиться с дикими животными и сделать все возможное, чтобы выжить.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Дермот
Малруни
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- НААктёр
Нонсо
Анози
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- БЭАктёр
Бен
Эрнандес Брей
- ЭОАктриса
Энн
Опеншоу
- ПГАктёр
Питер
Гиргес
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- ДКПродюсер
Джо
Карнахан
- ДДПродюсер
Джулс
Дэйли
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- КДХудожница
Кортни
Дэниэл
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хелльманн
- СЧМонтажёр
Скип
Чейссон
- МТОператор
Масанобу
Такаянаги
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд