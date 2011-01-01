Схватка
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Схватка

Схватка (Фильм, 2011)

8.82011, The Grey
Триллеры, Боевики112 мин16+

Сюжет

Лиам Нисон пытается выжить в снежной пустыне в окружении стаи волков. Остросюжетный триллер от режиссера «Команды «А».

Самолет с группой нефтяников на борту терпит крушение посреди заснеженных просторов Аляски. Среди пассажиров оказывается снайпер-охотник Джон Оттуэй, который совсем недавно потерял любимую жену, и теперь постоянно думает о самоубийстве. Оказавшись в смертельно опасной ситуации без еды, лекарств и оружия, мужчина осознает, как сильно он хочет жить. Люди понимают, что должны полностью полагаться только на свои силы. Положение усугубляет стая голодных волков, готовых поживиться человеческой плотью. Нефтяникам во главе с Джоном предстоит сразиться с дикими животными и сделать все возможное, чтобы выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Схватка»

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