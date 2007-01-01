Шрек Третий (мультфильм, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Триквел франшизы о зеленом огре Шреке, который на этот раз должен найти наследника престола Тридевятого царства. Король Гарольд сильно заболел. После его смерти власть должна перейти к Фионе и Шреку, но печальный опыт в качестве регента убедил огра, что он совсем не подходит на роль короля. К счастью, у Гарольда есть еще один наследник – племянник Арти, на поиски которого и отправляются Шрек, Осел и Кот в сапогах. Тем временем принц Чарминг замышляет переворот, заручившись поддержкой сказочных злодеев. Сумеет ли Шрек с друзьями уговорить Арти взять на себя ответственность за королевство, или мятежный принц добьется своего – увидите, посмотрев мультфильм «Шрек Третий» онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- КМРежиссёр
Крис
Миллер
- РХРежиссёр
Рама�н
Хуэй
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Джули
Эндрюс
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ЭААктёр
Эрик
Айдл
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- СБАктриса
Сьюзан
Блэ�йксли
- ДПСценарист
Джеффри
Прайс
- ПССценарист
Питер
С. Симен
- КМСценарист
Крис
Миллер
- АУСценарист
Арон
Уорнер
- АУПродюсер
Арон
Уорнер
- Продюсер
Эндрю
Адамсон
- ДНПродюсер
Дэниз
Нолан Каскино
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- А�ктёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ПЗХудожник
Питер
Заслав
- ДАМонтажёр
Джойс
Аррастья
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс