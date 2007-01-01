Шрек Третий (мультфильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Триквел франшизы о зеленом огре Шреке, который на этот раз должен найти наследника престола Тридевятого царства. Король Гарольд сильно заболел. После его смерти власть должна перейти к Фионе и Шреку, но печальный опыт в качестве регента убедил огра, что он совсем не подходит на роль короля. К счастью, у Гарольда есть еще один наследник – племянник Арти, на поиски которого и отправляются Шрек, Осел и Кот в сапогах. Тем временем принц Чарминг замышляет переворот, заручившись поддержкой сказочных злодеев. Сумеет ли Шрек с друзьями уговорить Арти взять на себя ответственность за королевство, или мятежный принц добьется своего – увидите, посмотрев мультфильм «Шрек Третий» онлайн в хорошем качестве на Wink.



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