Шрек (qa) (мультфильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Первый фильм франшизы о зеленом огре, страшном на вид, но добром внутри. Давным-давно на лесном болоте жил огр Шрек. Он любил одиночество и спокойствие, но однажды к нему домой пожаловали незваные гости – волшебные существа и герои сказок всех мастей. Подлый лорд Фаркуад изгнал их из своего королевства, и теперь им некуда больше идти. Недовольный Шрек и примкнувший к нему говорящий Осел отправляются на встречу с Фаркуадом, чтобы потребовать переселить оставшихся без дома героев куда-нибудь еще. Лорд, пораженный силой огра, соглашается выполнить его просьбу, если тот спасет и приведет к нему принцессу Фиону, на которой намерен жениться. Принцесса уже давно томится в плену жуткого дракона, но Шреку приходится согласиться. Сможет ли он вызволить Фиону и выполнить поручение Фаркуада, узнаете, посмотрев мультфильм «Шрек» онлайн в хорошем качестве на Wink.



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