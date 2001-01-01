Шрек (qa) (мультфильм, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
Первый фильм франшизы о зеленом огре, страшном на вид, но добром внутри. Давным-давно на лесном болоте жил огр Шрек. Он любил одиночество и спокойствие, но однажды к нему домой пожаловали незваные гости – волшебные существа и герои сказок всех мастей. Подлый лорд Фаркуад изгнал их из своего королевства, и теперь им некуда больше идти. Недовольный Шрек и примкнувший к нему говорящий Осел отправляются на встречу с Фаркуадом, чтобы потребовать переселить оставшихся без дома героев куда-нибудь еще. Лорд, пораженный силой огра, соглашается выполнить его просьбу, если тот спасет и приведет к нему принцессу Фиону, на которой намерен жениться. Принцесса уже давно томится в плену жуткого дракона, но Шреку приходится согласиться. Сможет ли он вызволить Фиону и выполнить поручение Фаркуада, узнаете, посмотрев мультфильм «Шрек» онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- ВДРежиссёр
Вики
Дженсон
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актёр
Венсан
Кассель
- ПДАктёр
Питер
Деннис
- КПАктёр
Клайв
П�ирс
- Актёр
Джим
Каммингс
- ББАктёр
Бобби
Блок
- КМАктёр
Крис
Миллер
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- РССценарист
�Роджер
С.Х. Шульман
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- АУПродюсер
Арон
Уорнер
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ТЭПродюсер
Тед
Эллиот
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- ГАХудожник
Гийом
Аретос
- ШМХудожник
Шон
Маллен
- ДРХудожник
Дуглас
Роджерс
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл