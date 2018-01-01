Шпионская игра
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Шпионская игра

Шпионская игра (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, The Catcher Was a Spy
Триллер, Приключения90 мин18+

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О фильме

США, 1936 год. Профессиональный бейсболист Мо Берг привлекает внимание спецслужб своей образованностью и знанием языков. Спортивная карьера близится к закату, и Берг соглашается стать разведчиком. Ему поручают убить немецкого физика Вернера Гейзенберга, но герой не хочет никого не убивать.

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Страна
США
Жанр
Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпионская игра»