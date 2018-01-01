Шпионская игра (фильм, 2018) смотреть онлайн

США, 1936 год. Профессиональный бейсболист Мо Берг привлекает внимание спецслужб своей образованностью и знанием языков. Спортивная карьера близится к закату, и Берг соглашается стать разведчиком. Ему поручают убить немецкого физика Вернера Гейзенберга, но герой не хочет никого не убивать.



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