Шпионская игра (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, The Catcher Was a Spy
Триллер, Приключения90 мин18+
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О фильме
США, 1936 год. Профессиональный бейсболист Мо Берг привлекает внимание спецслужб своей образованностью и знанием языков. Спортивная карьера близится к закату, и Берг соглашается стать разведчиком. Ему поручают убить немецкого физика Вернера Гейзенберга, но герой не хочет никого не убивать.
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СтранаСША
ЖанрПриключения, Триллер
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- БЛРежиссёр
Бен
Луин
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- Актёр
Хироюки
Санада
- Актёр
Гай
Пирс
- БМАктёр
Бен
Майлз
- Актёр
Пол
Джаматти
- РРСценарист
Роберт
Родат
- НДСценарист
Николас
Давидофф
- БППродюсер
Бадди
Патрик
- МАПродюсер
Марти
Адельштейн
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- КСПродюсер
Кевин
Скотт Фрайкс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- Композитор
Говард
Шор