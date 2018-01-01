Wink
Фильмы
Шпионская игра
Актёры и съёмочная группа фильма «Шпионская игра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпионская игра»

Режиссёры

Бен Луин

Бен Луин

Ben Lewin
Режиссёр

Актёры

Пол Радд

Пол Радд

Paul Rudd
АктёрMoe Berg
Марк Стронг

Марк Стронг

Mark Strong
АктёрWerner Heisenberg
Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

Sienna Miller
АктрисаEstella
Джефф Дэниелс

Джефф Дэниелс

Jeff Daniels
АктёрBill Donovan
Том Уилкинсон

Том Уилкинсон

Tom Wilkinson
АктёрPaul Scherrer
Джанкарло Джаннини

Джанкарло Джаннини

Giancarlo Giannini
АктёрProfessor Amaldi
Хироюки Санада

Хироюки Санада

Hiroyuki Sanada
АктёрKawabata
Гай Пирс

Гай Пирс

Guy Pearce
АктёрRobert Furman
Бен Майлз

Бен Майлз

Ben Miles
АктёрJerry Fredericks
Пол Джаматти

Пол Джаматти

Paul Giamatti
АктёрSam Goudsmit

Сценаристы

Роберт Родат

Роберт Родат

Robert Rodat
Сценарист
Николас Давидофф

Николас Давидофф

Nicholas Dawidoff
Сценарист

Продюсеры

Бадди Патрик

Бадди Патрик

Buddy Patrick
Продюсер
Марти Адельштейн

Марти Адельштейн

Marty Adelstein
Продюсер
Роберт Огден Барнум

Роберт Огден Барнум

Robert Ogden Barnum
Продюсер
Кевин Скотт Фрайкс

Кевин Скотт Фрайкс

Kevin Scott Frakes
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Художники

Джоан Бергин

Джоан Бергин

Joan Bergin
Художница

Монтажёры

Марк Ёсикава

Марк Ёсикава

Mark Yoshikawa
Монтажёр

Композиторы

Говард Шор

Говард Шор

Howard Shore
Композитор