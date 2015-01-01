Шпион (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный боевик от создателя «Простой просьбы» и «Рождества на двоих». Сьюзан Купер кажется типичной одинокой сорокалетней женщиной, любительницей кошек и мелодрам.



Однако героиня совсем не такая: она работает координатором тайных агентов в ЦРУ и в глубине души давно м�ечтает стать шпионом. Все меняется, когда ее привыкший к восхищению напарник проваливает миссию, и новое задание требует участия «незасвеченного» агента. Так Сьюзан выпадает шанс, о котором она мечтала — однако шпионская жизнь оказывается не такой уж захватывающей и романтичной. Но выбора нет, ведь теперь агент Купер — единственная, кто может обмануть преступников, скрывающих опасную бомбу. Тем временем коллеги Сьюзан никак не смирятся с тем, что теперь в центре миссии не они...



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