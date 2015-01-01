Шпион (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Комедийный боевик от создателя «Простой просьбы» и «Рождества на двоих». Сьюзан Купер кажется типичной одинокой сорокалетней женщиной, любительницей кошек и мелодрам.
Однако героиня совсем не такая: она работает координатором тайных агентов в ЦРУ и в глубине души давно м�ечтает стать шпионом. Все меняется, когда ее привыкший к восхищению напарник проваливает миссию, и новое задание требует участия «незасвеченного» агента. Так Сьюзан выпадает шанс, о котором она мечтала — однако шпионская жизнь оказывается не такой уж захватывающей и романтичной. Но выбора нет, ведь теперь агент Купер — единственная, кто может обмануть преступников, скрывающих опасную бомбу. Тем временем коллеги Сьюзан никак не смирятся с тем, что теперь в центре миссии не они...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Фиг
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Роуз
Бирн
- МХАктриса
Миранда
Харт
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актриса
Морена
Баккарин
- ПСАктёр
Питер
Серафинович
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Ричард
Брэйк
- Сценарист
Пол
Фиг
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДХПродюсер
Джесси
Хендерсон
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- КБХудожница
Келли
Берри
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро