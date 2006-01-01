Шалун (фильм, 2006) смотреть онлайн

Комедийный фильм «Шалун» — это гротескная история, где герои принимают желаемое за действительное, а тепло семейного очага способно согреть даже холодное, не знавшее любви сердце криминального авторитета.



Семейная пара Дэррил и Ванесса Эдвардс отчаянно мечтают о ребенке, но родить никак не могут. И все же чудеса иногда случаются: однажды на пороге дома Дэррил находит корзину с младенцем-подкидышем. Супруги с азартом берутся за новое для себя дело — воспитание малыша. Они кормят его из бутылочки, меняют подгузники, ставят градусники и совсем не замечают, что на самом деле их «сын» — лилипут, только лишь притворяющийся ребенком.



Если вы ищете фильм с легким и немного сумасбродным юмором, абсурдными ситуациями и неожиданными сюжетными поворотами — пришло время смотреть «Шалун».



Шалун смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.