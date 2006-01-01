Шалун (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Комедийный фильм «Шалун» — это гротескная история, где герои принимают желаемое за действительное, а тепло семейного очага способно согреть даже холодное, не знавшее любви сердце криминального авторитета.
Семейная пара Дэррил и Ванесса Эдвардс отчаянно мечтают о ребенке, но родить никак не могут. И все же чудеса иногда случаются: однажды на пороге дома Дэррил находит корзину с младенцем-подкидышем. Супруги с азартом берутся за новое для себя дело — воспитание малыша. Они кормят его из бутылочки, меняют подгузники, ставят градусники и совсем не замечают, что на самом деле их «сын» — лилипут, только лишь притворяющийся ребенком.
Если вы ищете фильм с легким и немного сумасбродным юмором, абсурдными ситуациями и неожиданными сюжетными поворотами — пришло время смотреть «Шалун».
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Рейтинг
- Режиссёр
Кинен
Айвори Уайанс
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актёр
Шон
Уайанс
- Актриса
Керри
Вашингтон
- ДУАктёр
Джон
Уизерспун
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- Актёр
Локлин
Манро
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- Актриса
Молли
Шеннон
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- ДШАктёр
Дейв
Шеридан
- Сценарист
Кинен
Айвори Уайанс
- Сценарист
Шон
Уайанс
- Сценарист
Марлон
Уайанс
- ЛРПродюсер
Ли
Р. Майес
- Продюсер
Кинен
Айвори Уайанс
- Продюсер
Марлон
Уайанс
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- РДХудожник
Райан
Джеймс МакГрат
- МДМонтажёр
Майк
Джексон
- НММонтажёр
Ник
Мур
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи