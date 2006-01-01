Шалун
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Шалун

Шалун (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.32006, Littleman
Комедия, Криминал93 мин12+

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О фильме

Комедийный фильм «Шалун» — это гротескная история, где герои принимают желаемое за действительное, а тепло семейного очага способно согреть даже холодное, не знавшее любви сердце криминального авторитета.

Семейная пара Дэррил и Ванесса Эдвардс отчаянно мечтают о ребенке, но родить никак не могут. И все же чудеса иногда случаются: однажды на пороге дома Дэррил находит корзину с младенцем-подкидышем. Супруги с азартом берутся за новое для себя дело — воспитание малыша. Они кормят его из бутылочки, меняют подгузники, ставят градусники и совсем не замечают, что на самом деле их «сын» — лилипут, только лишь притворяющийся ребенком.

Если вы ищете фильм с легким и немного сумасбродным юмором, абсурдными ситуациями и неожиданными сюжетными поворотами — пришло время смотреть «Шалун».

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Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шалун»