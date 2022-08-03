Сезон охоты (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.22006, Open Season
Мультфильм, Комедия82 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Выросший среди людей гризли оказывается в лесу в самый разгар охотничьего сезона. И пока ухаживавший за медведем егерь ищет своего воспитанника, гризли заводит дружбу с лесным оленем.
СтранаСША, Канада, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РАРежиссёр
Роджер
Аллерс
- ДКРежиссёр
Джилл
Калтон
- ЭСРежиссёр
Энтони
Стакки
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актёр
Гэри
Синиз
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ДЭАктриса
Джорджия
Энджел
- Актёр
Джон
Фавро
- ДКАктриса
Джейн
Краковски
- ГТАктёр
Гордон
Тутусис
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- СБСценарист
Стив
Бенчич
- РДСценарист
Рон
Дж. Фридман
- НМСценарист
Нат
Молдин
- ДКСценарист
Джилл
Калтон
- Продюсер
Мишель
Мурдокка
- БХПродюсер
Базз
Хэйс
- ЭЮПродюсер
Эми
Юпитер
- Актёр дубляжа
Фёдор
Бондарчук
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЛДХудожник
Люк
Десмаршелье
- ЭЭХудожник
Эндрю
Эдвард Харкнесс
- КСМонтажёр
Кен
Соломон
- Композитор
Рамин
Джавади
- ПВКомпозитор
Пол
Вестерберг