Сезон охоты
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Сезон охоты

Сезон охоты (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.22006, Open Season
Мультфильм, Комедия82 мин12+

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О фильме

Выросший среди людей гризли оказывается в лесу в самый разгар охотничьего сезона. И пока ухаживавший за медведем егерь ищет своего воспитанника, гризли заводит дружбу с лесным оленем.

Страна
США, Канада, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сезон охоты»