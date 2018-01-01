Wink
Семейка Аддамс
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка Аддамс»

Режиссёры

Барри Зонненфельд

Barry Sonnenfeld
Режиссёр

Актёры

Анжелика Хьюстон

Anjelica Huston
АктрисаMorticia Addams
Рауль Хулиа

Raul Julia
АктёрGomez Addams
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрUncle Fester Addams
Дэн Хедайя

Dan Hedaya
АктёрTully Alford
Элизабет Уилсон

Elizabeth Wilson
АктрисаAbigail Craven
Джудит Мэлина

Judith Malina
АктрисаGranny
Карел Стрёйкен

Carel Struycken
АктёрLurch
Дэна Айви

Dana Ivey
АктрисаMargaret Alford
Пол Бенедикт

Paul Benedict
АктёрJudge Womack
Кристина Риччи

Christina Ricci
АктрисаWednesday Addams

Сценаристы

Кэролайн Томпсон

Caroline Thompson
Сценарист
Ларри Уилсон

Larry Wilson
Сценарист
Чарльз Аддамс

Charles Addams
Сценарист

Продюсеры

Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Бонни Арнольд

Bonnie Arnold
Продюсер
Джек Камминс

Jack Cummins
Продюсер
Грэм Плейс

Graham Place
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Вдовин

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Актёр дубляжа
Виктория Радунская

Актриса дубляжа

Художники

Рут Майерс

Ruth Myers
Художница

Монтажёры

Деде Аллен

Dede Allen
Монтажёр

Операторы

Оуэн Ройзман

Owen Roizman
Оператор

Композиторы

Марк Шейман

Marc Shaiman
Композитор