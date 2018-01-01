Семейка Аддамс (фильм, 1991) смотреть онлайн

Черная комедия «Семейка Аддамс» — фильм 1991 года от режиссера «Людей в черном» Барри Зонненфельда о странной семье, живущей в черном-черном готическом особняке. Их жизнь полна абсурдного юмора и эксцентричных поступков, а задает тон происходящему на экране глава семейства — импульсивный Гомес.



Однажды в дом возвращается давно пропавший родственник Гомеса — Фестер Аддамс, которого считали погибшим много лет назад. Однако вскоре выясняется, что это самозванец, мечтающий завладеть состоянием семьи ради своей возлюбленной. Аддамсы сталкиваются с испытаниями и интригами, стремясь защитить собственное богатство и единство. Смогут ли они преодолеть трудности, сохранив верность ценностям и прочность семейных уз?



Комедия с элементами буффонады балансирует между гротескной атмосферой и здоровым юмором, благодаря чему ее легко и приятно смотреть. «Семейка Аддамс» подает жизнь главных героев с острой насмешкой, и разгадывать, где тут правда, а где — очередной розыгрыш, весьма увлекательно.



