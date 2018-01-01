Семейка Аддамс (фильм, 1991) смотреть онлайн
О фильме
Черная комедия «Семейка Аддамс» — фильм 1991 года от режиссера «Людей в черном» Барри Зонненфельда о странной семье, живущей в черном-черном готическом особняке. Их жизнь полна абсурдного юмора и эксцентричных поступков, а задает тон происходящему на экране глава семейства — импульсивный Гомес.
Однажды в дом возвращается давно пропавший родственник Гомеса — Фестер Аддамс, которого считали погибшим много лет назад. Однако вскоре выясняется, что это самозванец, мечтающий завладеть состоянием семьи ради своей возлюбленной. Аддамсы сталкиваются с испытаниями и интригами, стремясь защитить собственное богатство и единство. Смогут ли они преодолеть трудности, сохранив верность ценностям и прочность семейных уз?
Комедия с элементами буффонады балансирует между гротескной атмосферой и здоровым юмором, благодаря чему ее легко и приятно смотреть. «Семейка Аддамс» подает жизнь главных героев с острой насмешкой, и разгадывать, где тут правда, а где — очередной розыгрыш, весьма увлекательно.
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- Актёр
Рауль
Хулиа
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ЭУАктриса
Элизабет
Уилсон
- ДМАктриса
Джудит
Мэлина
- КСАктёр
Карел
Стрёйкен
- ДААктриса
Дэна
Айви
- ПБАктёр
Пол
Бенедикт
- Актриса
Кристина
Риччи
- КТСценарист
Кэролайн
Томпсон
- ЛУСценарист
Ларри
Уилсон
- ЧАСценарист
Чарльз
Аддамс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Бонни
Арнольд
- ДКПродюсер
Джек
Камминс
- ГППродюсер
Грэм
Плейс
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АВАктёр дубляжа
Александр
Вдовин
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВРАктриса дубляжа
Виктория
Радунская
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман
- МШКомпозитор
Марк
Шейман