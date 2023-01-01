Семь (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.91995, Se7en
Триллеры121 мин18+
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Сюжет
Детектив Уильям Сомерсет мечтает уйти на пенсию и уехать подальше от города и его обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Опытный сыщик сразу определяет, что за этим преступлением должны последовать другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: остаться на работе или уйти, передав дело своему менее опытному напарнику?
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Ре�жиссёр
Дэвид
Финчер
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- Актёр
Ричард
Шифф
- РРАктёр
Ричард
Раундтри
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- ЭКСценарист
Эндрю
Кевин Уокер
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- НГПродюсер
Нана
Гриволд
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- КАХудожник
Клэй
А. Гриффит
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- Композитор
Говард
Шор