Семь (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Детектив Уильям Сомерсет мечтает уйти на пенсию и уехать подальше от города и его обитателей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Опытный сыщик сразу определяет, что за этим преступлением должны последовать другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: остаться на работе или уйти, передав дело своему менее опытному напарнику?



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