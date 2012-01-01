Семь психопатов (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Друзья крадут у гангстера его любимую собачку, чем навлекают на себя кучу неприятностей. Отвязная черная комедия Мартина Макдоны с блестящим кастом.
Марти мечтает стать писателем, но киносценарий «Семь психопатов» никак не двигается с места. Его лучший друг Билли, актер-неудачник, поддерживает его, как может, а сам перебивается странным заработком: похищает собак и возвращает их хозяевам, которые с радостью готовы отблагодарить его наличными. Однажды Билли приводит домой милую собачку, но выясняется, что она принадлежит чокнутому гангстеру Чарли Костелло. Обстановка накаляется, когда друзьям приходится отправиться в пустыню и там встретиться с бандитами. Зато вдохновения для «Семи психопатов» у Марти значительно прибавляется.
Какие приключения ждут приятелей-оболтусов и смогут ли они выйти сухими из воды? Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон в черной комедии от автора «Залечь на до в Брюгге» — фильм «Семь психопатов» 2012 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Семь психопатов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Криминал
Рейтинг
- ММРежиссёр
Мартин
Макдона
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Том
Уэйтс
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- Актёр
Майкл
Питт
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- ММСценарист
Мартин
Макдона
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ММПродюсер
Мартин
Макдона
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- КПХудожница
Карен
Патч
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- БДОператор
Бен
Дэвис
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл