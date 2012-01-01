Семь психопатов (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Друзья крадут у гангстера его любимую собачку, чем навлекают на себя кучу неприятностей. Отвязная черная комедия Мартина Макдоны с блестящим кастом.



Марти мечтает стать писателем, но киносценарий «Семь психопатов» никак не двигается с места. Его лучший друг Билли, актер-неудачник, поддерживает его, как может, а сам перебивается странным заработком: похищает собак и возвращает их хозяевам, которые с радостью готовы отблагодарить его наличными. Однажды Билли приводит домой милую собачку, но выясняется, что она принадлежит чокнутому гангстеру Чарли Костелло. Обстановка накаляется, когда друзьям приходится отправиться в пустыню и там встретиться с бандитами. Зато вдохновения для «Семи психопатов» у Марти значительно прибавляется.



Какие приключения ждут приятелей-оболтусов и смогут ли они выйти сухими из воды? Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон в черной комедии от автора «Залечь на до в Брюгге» — фильм «Семь психопатов» 2012 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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